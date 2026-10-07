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Работа за границей может стать ловушкой: какие вакансии должны насторожить

08:07 07.10.2026 Ср
4 мин
aimg Василина Копытко
Работа за границей может стать ловушкой: какие вакансии должны насторожить Что нужно знать украинцам, которые ищут работу за границей (коллаж РБК-Украина)
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Польская полиция предупреждает людей, которые ищут работу за границей, о рисках трудовой эксплуатации. В 2025 году в Польше идентифицировали 194 жертв торговли людьми, а прокуратура открыла 78 производств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выпуск Gremi Personal.

Трудовая эксплуатация растет

Проблема трудовой эксплуатации остается одним из ключевых вызовов Польше. Это признает и польское правительство.

В Национальном плане действий по противодействию торговле людьми на 2025-2027 годы отмечено, что использование людей для принудительного труда уже несколько лет является доминирующей формой торговли людьми в стране.

С ростом числа мигрантов в Польше увеличивается спрос на работников, в частности, в сельском хозяйстве, строительстве и сезонных работах. Это создает дополнительные опасности трудовой эксплуатации.

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Проблема не ограничивается Польшей. По данным Eurostat, обнародованным в 2026 году, в 2024 году в странах ЕС зарегистрировали 9678 жертв торговли людьми. Среди тех, к кому была определена форма эксплуатации, 3391 человек, или 37%, стали жертвами торговли людьми в целях принудительного труда.

Доля таких случаев в ЕС в последние годы растет. Если в 2008-2018 годах она составляла 14-21%, то с 2019 стабильно превышает 28% и достигает 41%.

При этом Eurostat отмечает, что официальная статистика отражает лишь выявленную часть явления.

"Когда говорят о торговле людьми, речь не об обязательном похищении или физическом содержании человека. Современная торговля людьми может начинаться с вполне обычной вакансии. Именно поэтому легальный рынок труда должен играть свою роль в том, чтобы люди не становились жертвами трудовой эксплуатации", - убеждены в Gremi Personal.

Как заманивают на работу

Вербовка потенциальных жертв все чаще происходит через Интернет, социальные сети и мессенджеры. Человеку предлагают привлекательную зарплату, пособие с переездом и жильем, но по приезде условия могут кардинально измениться.

Среди инструментов контроля - изъятие документов, угрозы, невыплата зарплаты, ограничение свободы передвижения и навязывание долгов.

Польская полиция среди тревожных сигналов называет:

  • вакансии из неизвестных или непроверенных источников;
  • слишком высокую зарплату при минимальных требованиях к работнику;
  • спешка с выездом;
  • отсутствие четкой информации о работодателе;
  • проблемы с заключением договора;
  • требование уплатить деньги за трудоустройство еще до начала работы.

Особенно опасно, если по приезду у работника забирают паспорт или другие документы, не выплачивают зарплату, заставляют работать под угрозами, ограничивают свободу передвижения или создают искусственный долг.

Такие обстоятельства могут свидетельствовать не только о нарушении трудового законодательства, но и о трудовой эксплуатации или торговле людьми.

Как проверить работодателя

Одно из основных правил безопасного трудоустройства за границей - проверять не только вакансию, но и того, кто ее предлагает.

В Польше легальность деятельности агентства труда можно проверить в официальном реестре Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ), доступном через систему STOR.

По названию компании, номеру регистрации или NIP - налоговому идентификационному номеру в Польше - можно проверить, имеет ли она соответствующую запись в реестре и какими услугами занимается.

До выезда также следует выяснить:

  • кто является фактическим работодателем;
  • какие условия работы и оплаты;
  • какой график работы;
  • где работник будет жить;
  • сколько будет стоить жилье;
  • какие возможны отчисления из зарплаты;
  • заключают ли с работником письменный договор.

"Торговля людьми может начинаться не с насилия, а с сообщения в Facebook с текстом "срочно нужные работники". Поэтому проверить агентство, работодателя и условия работы еще до выезда - это не формальность. Для человека, который ищет работу за границей, такая проверка является одним из базовых способов уменьшить риск попасть в ситуацию", - подчеркивают в Gremi Personal.

Читайте также о том, что украинцы теперь чаще ездят на работу в Польшу всего на несколько месяцев. Эксперты отмечают, что к такому решению украинцев подталкивает ситуация с безопасностью, желание заработать и пережить зиму в более стабильных условиях.

Ранее мы писали о том, что в феврале 2026 года средняя зарплата в Польше составляла 9 966 злотых брутто, но половина работников на самом деле получали не более 7 690 злотых. В то же время зарплаты росли, скорее всего, в сфере логистики и складских услуг.

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