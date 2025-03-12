Работа общественного транспорта Киева во время тревог: в КГГА сделали заявление

В Киевской городской государственной администрации рассказали про проект решения о возможных изменениях в работе общественного транспорта столицы во время воздушных тревог. Он был отправлен не доработку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Движение общественного транспорта во время тревог: что рассказали в КГГА

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что Совет обороны Киева отправил потенциальное решение "о внесении возможных изменений в работу общественного транспорта" столицы во время воздушной тревоги на доработку - до следующего заседания.

По словам чиновника, это было обусловлено рядом причин. В частности тем, что ситуация с безопасностью в Киеве не изменилась с 2022 года.

"Город неоднократно обращался к ГСЧС, военным, полиции - насчет возможности изменения алгоритма движения общественного транспорта во время воздушных тревог. В том числе и в декабре прошлого года. И ответ был один: ситуация с безопасностью такова, что не можем разрешить", - сообщил заместитель главы КГГА.

Он отметил, что проектом документа, который выносили на сегодняшнее заседание Совета обороны Киева (в среду, 12 марта), предполагалось: решение об остановке или продолжении движения наземного общественного транспорта будет принимать непосредственно водитель.

"То есть водитель, исходя из своего эмоционального состояния, ментальной устойчивости или, попросту говоря, храбрости, должен принимать решение: ехать или не ехать, подвергать опасности пассажиров или нет", - уточнил Поворозник.

В то же время он напомнил, что "за безопасность людей отвечают не только водители общественного транспорта".

"Но и те, кто такое решение принимает. В частности Совет обороны Киева. Я сейчас даже не говорю о количестве конфликтов с пассажирами, которые могло бы спровоцировать такое решение", - подчеркнул представитель КГГА.

Он объяснил, что в проекте решения, который представили сегодня, речь шла о наземном общественном транспорте. Однако ни слова о работе столичного метрополитена.

"Из предложенного сегодня проекта решения получается, что в метро ситуация с безопасностью не изменилась. А наземный транспорт можно "отпускать" на усмотрение водителя", - добавил чиновник.

Кроме того, по его словам, "еще остается непонятной ситуация с электротранспортом".

"Когда один водитель трамвая или троллейбуса остановился, потому что он принял такое решение. Что делать тем, кто остановился позади, но хочет ехать. Остановка одного трамвая - это остановка движения на всей линии. Какой здесь алгоритм действий?" - поделился Поворозник.

По его мнению, решение об изменениях в работе общественного транспорта нужно проработать более тщательно с членами Совета обороны Киева.

"На все вопросы должны быть четкие ответы. И прописаны алгоритмы действий на все случаи. Мы не имеем права перекладывать ответственность на одного водителя. Каждый должен понимать свою ответственность - и за безопасность людей, и за функционирование города в условиях военного положения", - подытожил заместитель главы КГГА.

Публикация КГГА в Facebook (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Стоит отметить, что Киев остается сегодня единственным городом в Украине, где во время объявления воздушных тревог останавливают движение общественного транспорта.

Из-за этого на дорогах часто возникает транспортный коллапс, а люди "застревают" и не могут доехать туда, куда нужно. Особенно сложно добираться киевлянам и гостям столицы с правого на левый берег и наоборот, ведь движение метро наземными станциями запрещено.