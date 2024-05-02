Робота без досвіду. Що ринок праці пропонує "новачкам" у травні

На українському ринку праці є чимало варіантів роботи для шукачів без досвіду. Зазвичай, це гарна можливість спробувати себе у новій сфері та набути досвіду для подальшого кар'єрного зростання.
Добірка актуальних вакансій без досвіду у різних сферах – в матеріалі РБК-Україна нижче.
При підготовці використовувалися: дані досліджень порталу Work.ua, розміщені вакансії на robota.ua та Work.ua, публікації Державного центру зайнятості, коментарі компаній.
Наявність досвіду – не завжди головна вимога у вакансіях, особливо в нинішній ситуації на ринку праці. За два роки повномасштабної війни в Україні виник дефіцит кадрів.
Не вистачає як кваліфікованих спеціалістів, так і робітників у сферах обслуговування, торгівлі, продажах. Роботодавці готові брати людей без досвіду та вкладатися у їх навчання.
На популярних сайтах пошуку роботи вакансії без досвіду становлять досить велику частку. До прикладу, на Work.ua – це понад третина з усіх розміщених оголошень (45 тис. із 107 тис. загальної кількості вакансій на 1 травня). На порталі robota.ua налічується 8,3 тис. пропозицій для кандидатів без досвіду.
За даними Державної служби зайнятості, частка вакансій для некваліфікованих працівників становить 11% серед усіх поданих (підсобний робітник, вантажник, двірник, прибиральник, укладальник-пакувальник, робітник з благоустрою, прибиральник територій, сторож).
Лідирують за кількістю вакансій на Work.ua без досвіду такі галузі:
На порталі robota.ua найбільше пропозицій без досвіду розміщено у сферах: торгівля, продажі та клієнт-менеджмент, робочі спеціальності.
Робота у сфері обслуговування
Лідером за кількістю пропозицій роботи без наявності досвіду залишається сфера обслуговування. Серед розміщених вакансій у цій галузі – адміністратори, менеджери по роботі з клієнтами, кур'єри служби доставки, оператори call-центрів тощо. За даними Work.ua, середня зарплата по вакансіях становить 17,5 тис. грн.
Скріншоти robota.ua
Вакансії у торгівлі
Мережі українських супермаркетів пропонують роботу продавців-консультантів, касирів торгового залу, комплектувальників товару. Також вакансії продавців розміщують магазини побутової техніки, електроніки, побутових товарів.
Досвід роботи – необов'язковий, є навчальні програми від компаній та можливість кар'єрного зростання. Середня зарплата по Україні у роздрібній торгівлі – 16 тис. грн.
Скріншот robota.ua
Робочі спеціальності
На Work.ua розміщено майже 6 тисяч вакансій у сфері робочих спеціальностей, де від кандидатів не вимагають наявності досвіду. Це вантажники, оператори виробничих ліній, дорожні робітники, слюсарі, пакувальники, комплектувальники. Середня зарплата становить 20 тис. грн.
Скріншот robota.ua
Логістика, склад
В цій галузі велика кількість пропозицій роботи для експедиторів, комірників, складських робітників, вантажників-комплектувальників. У обов'язки таких працівників зазвичай входить розвантаження, перевірка цілісності товару, транспортування. Є пропозиції роботи в нічну зміну. Середня зарплата – 18,5 тис. грн.
Скріншот robota.ua
Вакансії у продажах
Кандидатів без досвіду роботи розглядають на вакансії менеджерів із продажу нерухомості, товарів та послуг, спеціалістів із закупівель. У цій сфері є пропозиції віддаленої роботи. Серед головних вимог до кандидатів – комунікабельність та готовність навчатися. Зарплати по таких вакансіях пропонують на рівні 25 тис. грн.
Скріншоти Work.ua
Пропозиції роботи стажистом підійдуть для кандидатів, які бажають спробувати себе у новій сфері діяльності, закінчують навчальні заклади чи починають будувати кар'єру.
Наприклад, чимало цікавих та корисних програм для студентів пропонують міжнародні компанії.
EMBARK 2024 – програма стажування для студентів і нещодавніх випускників у польовій структурі відділу продажів від компанії "Філіп Морріс" в Україні. Інтерни зможуть за 3 літніх місяці опанувати нову професію та у разі успішного проходження програми отримати запрошення на роботу.
Разом із колегами учасники програми відвідуватимуть точки продажів, вирішуватимуть реальні бізнес-завдання у "полях" та отримають досвід взаємодії з партнерами компанії. Враховуючи специфіку роботи, компанія подбала про корпоративні авто, які закріплені за польовими співробітниками – керівниками майбутніх стажерів.
Відправити заявку можна за посиланням до 15 травня.
INKOPASS – глобальна оплачувана кар’єрна програма від "Філіп Морріс" для студентів 3–6 курсів і недавніх випускників, яка проходить у 32 країнах світу та складається з двох модулів, по пів року кожен. Долучившись до програми, молодь має можливість спробувати себе у ролі співробітника компанії та отримати реальний досвід роботи.
Цього року набір відкриватиметься у такі функції: Marketing, Digital Marketing, Finance, Sales & Analytics, Scientific Affairs, IT, Commercial Learning & Development, Consumer Experience, Business Intelligence, Sales & Analytics та Brand Retail Operations.
Відправити заявку можна за посиланням до 8 травня.
У більшості пропозицій стажування є оплачуваним, триває від 2-х місяців до року, а після його успішного завершення можливе працевлаштування.
Раніше ми писали, як повномасштабна війна змінила ринок праці в Україні, та в яких професіях жінки замінюють чоловіків.
Докладніше про те, яких спеціалістів не вистачає в Україні, та на які вакансії найбільша конкуренція, можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.