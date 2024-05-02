Работа без опыта. Что рынок труда предлагает "новичкам" в мае

Опыт – не обязательное условие для трудоустройства

Наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях, особенно в нынешней ситуации на рынке труда. Через два года полномасштабной войны в Украине возник дефицит кадров.

Не хватает как квалифицированных специалистов, так и рабочих в сфере обслуживания, торговли, продажах . Работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение.

На популярных сайтах поиска работы вакансии без опыта составляют достаточно большую долю. К примеру, на Work.ua – это более трети из всех размещенных объявлений (45 тыс. из 107 тыс. общего количества вакансий на 1 мая). На портале robota.ua насчитывается 8,3 тыс. предложений для кандидатов без опыта.

По данным Государственной службы занятости, доля вакансий для неквалифицированных работников составляет 11% среди всех поданных (подсобный рабочий, грузчик, дворник, уборщик, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож).

Популярные сферы для поиска работы

Лидируют по количеству вакансий на Work.ua без опыта следующие отрасли:

сфера обслуживания

розничная торговля

рабочие специальности, производство

логистика, склад

продажи, закупки

На портале robota.ua больше всего предложений без опыта размещено в сферах: торговля, продажи и клиент-менеджмент, рабочие специальности.

Работа в сфере обслуживания

Лидером по количеству предложений работы без опыта остается сфера обслуживания. Среди размещенных вакансий в этой области – администраторы, менеджеры по работе с клиентами, курьеры службы доставки, операторы call-центров и т.д. По данным Work.ua, средняя зарплата по вакансиям составляет 17,5 тыс. грн.

Скриншоты robota.ua

Вакансии в торговле

Сети украинских супермаркетов предлагают работу продавцов-консультантов, кассиров торгового зала, комплектовщиков товара. Также вакансии продавцов размещают магазины бытовой техники, электроники, бытовых товаров.

Опыт работы – необязательный, есть обучающие программы от компаний и возможность карьерного роста. Средняя зарплата по Украине в розничной торговле – 16 тысяч гривен.

Скриншот robota.ua

Рабочие специальности

На Work.ua размещено около 6 тысяч вакансий в сфере рабочих специальностей, где от кандидатов не требуют наличия опыта. Это грузчики, операторы производственных линий, дорожные рабочие, слесари, упаковщики, комплектующие. Средняя зарплата составляет 20 тысяч гривен.





Скриншот robota.ua

Логистика, состав

В этой области большое количество предложений работы для экспедиторов, кладовщиков, складских рабочих, грузчиков-комплектовщиков. В обязанности таковых работников традиционно входит разгрузка, проверка целостности продукта, транспортировка. Есть предложения работы в ночную смену. Средняя зарплата – 18,5 тыс. грн.

Скриншот robota.ua

Вакансии в продажах

Кандидатов без опыта работы рассматривают на вакансии менеджеров по продаже недвижимости, товаров и услуг, специалистов по закупкам. В данной сфере есть предложения удаленной работы. Среди основных требований к кандидатам – коммуникабельность и готовность учиться. Зарплаты по таким вакансиям предлагают на уровне 25 тыс. грн.

Скриншоты Work.ua

Начать карьерный путь. Вакансии стажеров

Предложения работы стажером подойдут для кандидатов, желающих попробовать себя в новой сфере деятельности, заканчивают учебные заведения или начинают строить карьеру.

К примеру, немало интересных и полезных программ для студентов предлагают международные компании.

EMBARK 2024 – программа стажировки для студентов и недавних выпускников в полевой структуре отдела продаж от компании "Филипп Моррис" в Украине. Интерны смогут за 3 летних месяца овладеть новой профессией и в случае успешного прохождения программы получить приглашение на работу.

Вместе с коллегами участники программы будут посещать точки продаж, решать реальные бизнес-задачи в "полях" и получат опыт взаимодействия с партнерами компании. Учитывая специфику работы, компания позаботилась о корпоративных авто, которые закреплены за полевыми сотрудниками – руководителями будущих стажеров.

Отправить заявку можно по ссылке до 15 мая.

INKOPASS – глобальная оплачиваемая карьерная программа от Филипп Моррис для студентов 3–6 курсов и недавних выпускников, которая проходит в 32 странах мира и состоит из двух модулей, по полгода каждый. Приобщившись к программе, молодежь имеет возможность попробовать себя в качестве сотрудника компании и получить реальный опыт работы.

В этом году набор будет открываться в следующие функции: Marketing, Digital Marketing, Finance, Sales & Analytics, Scientific Affairs, IT, Commercial Learning & Development, Consumer Experience, Business Intelligence, Sales & Analytics и Brand Retail Operations.

Отправить заявку можно по ссылке до 8 мая.