Робота з "бронюванням": що пропонують шукачам і скільки платять

Вакансії з бронюванням від мобілізації наразі є у багатьох галузях ринку праці України. Цю опцію можуть запропонувати своїм працівникам підприємства критичної інфраструктури, оборонного сектору, а також компанії, що є важливими для функціонування економіки.

Докладніше про вакансії з бронюванням, де їх найбільше та які зарплати пропонують, – в матеріалі РБК-Україна .

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Кому дають бронь від мобілізації

Під час повномасштабної війни держава надає низці підприємств можливість забронювати військовозобов'язаних працівників від мобілізації до лав Сил оборони.

Бронь від мобілізації (призову) передбачається для співробітників підприємств, компаній, установ чи організацій, які забезпечують потреби ЗСУ, є критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення та функціонування економіки.

Урядом затверджена ціла низка критеріїв, яким має відповідати підприємство для отримання можливості бронювання.

Більшість бізнесів можуть забронювати до 50% працівників, але в оборонно-промисловому комплексі та енергетиці уряд дозволив бронювання 100% співробітників. До того ж наразі розглядається впровадження моделі "економічного бронювання". Більш докладно про це РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

Водночас відстрочку від призову можуть отримати лише ті військовозобов'язані українці, які оновили свої облікові дані, не перебувають у розшуку та мають військово-обліковий документ.

Важливо додати, що з 20 жовтня до 15 листопада 2024 припинено роботу послуги електронного бронювання через "Дію" через проведення аудиту. За цей час в уряді мають намір переглянути переліки підприємств і організацій, яким дозволено бронювання.

Де найбільше вакансій з бронюванням

Для роботодавців опція "броні" співробітників є одним зі шляхів подолання нестачі кадрів, яка виникла під час широкомасштабного вторгнення. Тому на популярних сайтах пошуку роботи компанії активно розміщують вакансії, вказуючи можливість надання бронювання від призову.

До прикладу, 21 жовтня на Work.ua було розміщено 7056 таких вакансій, на robota.ua налічувалося 3226 оголошень.

За кількістю вакансій з бронюванням лідирують такі сфери:

Робочі спеціальності, виробництво – 2289

Логістика, склад, ЗЕД – 907

Будівництво, архітектура – 783

Адміністрація, керівництво середньої ланки – 780

Роздрібна торгівля – 748

Транспорт, автобізнес – 737

Медицина, фармацевтика – 705

Продаж, закупівля – 623

Сфера обслуговування – 609

Телекомунікації та зв'язок – 571

Зарплати та вимоги до шукачів

За даними кадрового порталу Work.ua, найбільша кількість вакансій з бронюванням розміщена у категорії "Робочі спеціальності, виробництво". Роботодавці шукають газозварювальників, комплектувальників, вантажників тощо.

На виробництво у Дніпрі потрібні оператори верстатів із ЧПУ, фрезерувальники. Пропонують зарплату на рівні 50-70 тис. грн, від кандидатів очікують наявності досвіду роботи на подібному обладнанні, вміння читати креслення.

Скриншот work.ua

Надання відстрочки від мобілізації вказують у вакансії помічника оператора на АЗК. Графік роботи вдень 2/2 або доба 1/3. Пропонують зарплату 12,5-15,5 тис. грн. Вимоги до кандидата: комунікабельність, ввічливість, відповідальність.

Скриншот work.ua

Можливість бронювання є для працівників харчової промисловості (пекарів, формувальників тіста).

На robota.ua розміщені вакансії пекарів на виробництво хлібобулочних виробів із зарплатою до 20 тис. грн. Вітається наявність досвіду на аналогічній посаді.

Скриншот robota.ua

Велика кількість пропозицій роботи для водіїв також передбачають бронь. По таких вакансіях обов'язкова наявність водійського посвідчення відповідної категорії та досвід роботи. Шукають водіїв авто на будівництво, вантажні та пасажирські перевезення. Зарплати стартують від 20 тис. грн.

Скриншот robota.ua

Мережа магазинів побутової техніки "Фокстрот" у вакансіях продавця-консультанта у Львові також вказує можливість бронювання працівників.

Гарантований рівень зарплати 12 тис. грн, діє система бонусів та заохочень, з якими рівень оплати може сягати 18-36 тис. грн. Є програми навчання, для співробітників діють знижки на техніку

Скриншот work.ua

За вакансією будівельника з бронюванням у Луцьку пропонують зарплату від 40,3 тис. грн. Робота вахтовим методом, забезпечують житлом та спецодягом, відшкодовують кошти на проїзд.

Скриншот work.ua

У категорії "Будівництво, архітектура" також затребувані інженери-проєктувальники, інженери-енергетики, кошторисники.

Від кандидатів очікують наявності профільної освіти та досвіду, вміння роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням. Роботодавці вказують можливість бронювання від мобілізації, а середня зарплата у галузі по Україні дорівнює 25 тис. грн.

При підготовці матеріалу використовувалися: постанови Кабінету міністрів України №650 від 5 червня 2024, № 1125 від 1 жовтня 2024, дані порталів пошуку роботи Work.ua та robota.ua.