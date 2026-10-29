Новий дедлайн і менш жорсткі правила: Кабмін оновив вимоги до бізнесу щодо укриттів

За словами глави уряду, пріоритетом залишається безпека людей, проте влада продовжує дію постанови, щоб не допустити зупинки економіки країни.

Два місяці тому Кабмін ініціював зміни, але значна частина підприємств так і не почала виконувати базові вимоги.

Підприємцям дають більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів.

Відтермінування не означає скасування вимог, тому бізнес повинен забезпечити найпростіший безпечний простір, мобільне укриття або інформувати про найближче підземне сховище.

Вимоги до укриттів залежатимуть від кількості працівників і відвідувачів, які одночасно перебувають на об’єкті.

При цьому сховище не обов’язково має бути на власній території підприємства - можна користуватися укриттям поруч за умови достатньої місткості, якщо люди чітко знають про його розташування.

Деталі щодо цього пообіцяли надати Мінекономіки та МВС.

До 4 березня військові адміністрації зберуть дані про виконання нових вимог, після чого ухвалять подальші рішення.

"Пріоритет, як і раніше, - безпека людей. Водночас ми продовжуємо дію постанови, бо не можемо допустити зупинки економіки та життєдіяльності країни", - зазначив Сергій Корецький.

Прем'єр також зауважив важливість відповідального підходу бізнесу в умовах війни.

"Хочу нагадати, що два місяці тому Уряд ініціював ці зміни. Однак ми побачили, що значна частина підприємств навіть не почала виконувати базові вимоги щодо безпеки людей. Окремо дякую підприємцям, які вже подбали про безпеку людей і зробили для цього максимум можливого. Саме так має бути"., - підкреслив прем'єр.