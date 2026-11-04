Робот із кулеметом і повітряна розвідка: як 225-й полк змінює тактику штурмів (відео)

На оприлюднених кадрах штурмовики заходять на позиції противника під контролем повітряної розвідки.

Поруч із ними працює наземний роботизований комплекс "Змій DROID 12.7", озброєний великокаліберним кулеметом Browning M2.



За повідомленням DeepState, ще рік тому 225-й полк застосовував класичну тактику штурмових груп - Sturmtruppen.

Тепер вимоги поля бою спонукають підрозділ розвивати взаємодію піхоти з безпілотними системами одночасно в небі та на землі.

Повітряна розвідка контролює просування штурмовиків, а наземний комплекс забезпечує вогневу підтримку. Саме поєднання цих складових у DeepState називають основою дронно-штурмового підходу, який створює нові можливості під час атак і дозволяє зменшувати ризики для особового складу.

Що відомо про НРК "Змій DROID 12.7"

"Змій DROID 12.7", який показали у відео, - спільна розробка українських компаній Rovertech і DevDroid.

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Комплекс оснащений дистанційно керованим бойовим модулем із кулеметом калібру 12,7 мм. Оператор керує рухом платформи та озброєнням через єдину систему управління.