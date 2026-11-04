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Робот с пулеметом и воздушная разведка: как 225-й полк изменяет тактику штурмов (видео)

16:49 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Анна Березина
225-й полк показал НРК "Змей DROID 12.7" в штурмах (фото: devdroid.tech)

В 225-м отдельном штурмовом полку показали штурмовые действия с участием пехоты, воздушной разведки и наземной работы с боевым модулем. В подразделении развивают дронно-штурмовое направление, чтобы уменьшить риск для военных и расширить возможности пехоты на поле боя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале DeepState.

​На опубликованных кадрах штурмовики заходят на позиции противника под контролем воздушной разведки.

Рядом с ними работает наземный роботизированный комплекс "Змей DROID 12.7", вооруженный крупнокалиберным пулеметом Browning M2.

По сообщению DeepState, еще год назад 225-й полк применял классическую тактику штурмовых групп - Sturmtruppen.

Теперь требования поля боя побуждают подразделение развивать взаимодействие пехоты с беспилотными системами одновременно в небе и земле.

Воздушная разведка контролирует продвижение штурмовиков, а наземный комплекс обеспечивает огневую поддержку. Именно сочетание этих составляющих в DeepState называют основой дронно-штурмового подхода, который создает новые возможности при атаке и позволяет уменьшать риски для личного состава.

Что известно о НРК "Змей DROID 12.7"

"Змей DROID 12.7", который показали в видео, - совместная разработка украинских компаний Rovertech и DevDroid.

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Комплекс оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм. Оператор управляет движением платформы и вооружением через систему управления.

Ранее также сообщалось, что НРК Droid TW-12.7 производства DevDroid получил пять попаданий FPV-дронов во время боевой операции, но сохранил способность двигаться и вести огонь. Вывести робота из строя удалось лишь шестым попаданием.

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