Робот с пулеметом и воздушная разведка: как 225-й полк изменяет тактику штурмов (видео)

​На опубликованных кадрах штурмовики заходят на позиции противника под контролем воздушной разведки.

Рядом с ними работает наземный роботизированный комплекс "Змей DROID 12.7", вооруженный крупнокалиберным пулеметом Browning M2.

По сообщению DeepState, еще год назад 225-й полк применял классическую тактику штурмовых групп - Sturmtruppen.

Теперь требования поля боя побуждают подразделение развивать взаимодействие пехоты с беспилотными системами одновременно в небе и земле.

Воздушная разведка контролирует продвижение штурмовиков, а наземный комплекс обеспечивает огневую поддержку. Именно сочетание этих составляющих в DeepState называют основой дронно-штурмового подхода, который создает новые возможности при атаке и позволяет уменьшать риски для личного состава.

Что известно о НРК "Змей DROID 12.7"

"Змей DROID 12.7", который показали в видео, - совместная разработка украинских компаний Rovertech и DevDroid.

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Комплекс оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм. Оператор управляет движением платформы и вооружением через систему управления.