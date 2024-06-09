UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Роблять заради грошей": Орбан звинуватив західних лідерів у бажанні перемогти РФ

Фото: Орбан вважає, що за перемогою над РФ стоять гроші та влада (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання "перемогти Росію військовим шляхом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика телеканалу HirTV. .

За словами Орбана, західні лідери прагнуть перемогти Росію заради грошей та влади. Також він вважає, що європейці хочуть повернутись у 90-ті роки.

"Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу", - сказав він.

Також угорський прем'єр заявив, що США зараз просувають ідею надання кредиту Україні на $40 млрд під європейські гарантії.

Проросійський політик додав, що Україна зараз "занурилася у боргах", але раніше була багатою країною.

Нагадаємо, що на початку червня Віктор Орбан оголосив про намір створити так звану "коаліцію світу" в Європарламенті після виборів та зміни його складу. За задумом політика, вона має сфокусуватися на примусі України до переговорів із Росією, а не допомоги для протистояння.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Угорщина візьме участь у саміті світу у Швейцарії 15-16 червня. Країну представить міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаВійна в Україні