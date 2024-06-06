Сійярто заявив, що Угорщина візьме участь у саміті миру у Швейцарії
Угорщина братиме участь у саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Країна буде представлена на заході на рівні міністра закордонних справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто
"Причина нашої участі в тому, що ми абсолютно на боці миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному", - сказав угорський міністр.
Відповідаючи на запитання журналіста, він повідомив, що Угорщина буде представлена на конференції на рівні міністра закордонних справ.
"Ми поважаємо мирні зусилля Швейцарії, ми будемо брати участь на рівні міністра закордонних справ", - додав він, також зазначивши, що говорити про мир завжди корисно.
Водночас він висловився і про відсутність Росії на саміті.
"Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів", - констатував він.
Саміт миру у Швейцарії
Кілька днів тому повідомлялося, що Угорщина ще не вирішила чи братиме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, оскільки не вважає війну в Україні "своєю", а на зустрічі не будуть присутні обидві сторони протистояння.
Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться саміт миру. Загалом Україна та Швейцарія запросили на захід понад 150 країн, при цьому РФ не отримала запрошення.
Докладніше про те, хто та чому відмовляється від участі у саміті миру, - у матеріалі РБК-Україна.
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