Сійярто заявив, що Угорщина візьме участь у саміті миру у Швейцарії

Угорщина братиме участь у саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Країна буде представлена ​​на заході на рівні міністра закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто

"Причина нашої участі в тому, що ми абсолютно на боці миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному", - сказав угорський міністр.

Відповідаючи на запитання журналіста, він повідомив, що Угорщина буде представлена ​​на конференції на рівні міністра закордонних справ.

"Ми поважаємо мирні зусилля Швейцарії, ми будемо брати участь на рівні міністра закордонних справ", - додав він, також зазначивши, що говорити про мир завжди корисно.

Водночас він висловився і про відсутність Росії на саміті.

"Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів", - констатував він.

Саміт миру у Швейцарії

Кілька днів тому повідомлялося, що Угорщина ще не вирішила чи братиме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, оскільки не вважає війну в Україні "своєю", а на зустрічі не будуть присутні обидві сторони протистояння.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться саміт миру. Загалом Україна та Швейцарія запросили на захід понад 150 країн, при цьому РФ не отримала запрошення.

Докладніше про те, хто та чому відмовляється від участі у саміті миру, - у матеріалі РБК-Україна.