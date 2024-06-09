"Делают ради денег": Орбан обвинил западных лидеров в желании победить РФ

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике лидеров стран Запада за их желание "победить Россию военным путем".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью политика телеканалу HirTV.
По словам Орбана, западные лидеры стремятся победить Россию ради денег и власти. Также он считает, что европейцы хотят вернутся в 90-е годы.
"Западные лидеры, вставшие на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть", - сказал он.
Также венгерский премьер заявил, что США в настоящее время продвигают идею предоставления кредита Украине на $40 млрд под европейские гарантии.
Пророссийский политик добавил, что Украина сейчас "погрязла в долгах", но раньше была богатой страной.
Напомним, что вначале июня Виктор Орбан объявил о намерении создать так называемую "коалицию мира" в Европарламенте после выборов и смены его состава. По замыслу политика, она должна сфокусироваться на принуждении Украины к переговорам с Россией, а не на помощи для противостояния.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Венгрия примет участие в саммите мира в Швейцарии 15-16 июня. Страну представит министр иностранных дел Петер Сийярто.
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