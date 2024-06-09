"Делают ради денег": Орбан обвинил западных лидеров в желании победить РФ

По словам Орбана, западные лидеры стремятся победить Россию ради денег и власти. Также он считает, что европейцы хотят вернутся в 90-е годы.

"Западные лидеры, вставшие на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть", - сказал он.

Также венгерский премьер заявил, что США в настоящее время продвигают идею предоставления кредита Украине на $40 млрд под европейские гарантии.

Пророссийский политик добавил, что Украина сейчас "погрязла в долгах", но раньше была богатой страной.