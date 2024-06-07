Робимо запаси: як довго можна зберігати бензин для авто

Питання, яке мало кого хвилювало в мирний час, здається сьогодні більш актуальним: який термін зберігання має автомобільний бензин? Ми розбиралися з документацією виробників пального, державними стандартами та досвідом бувалих водіїв.

При підготовці статті були використані публікації видання AutoBild, Всесвітня паливна хартія і стандарти України ДСТУ 7687:2015 та ДСТУ 8704:2017.

Про те, як довго сучасний бензин не втрачає своїх якостей, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Про те, що старий бензин стає непридатним до використання, вам можуть розповісти деякі колеги-автомобілісти. Наприклад, власники ретроавтомобілів та різного роду фан-карів вихідного дня, які нечасто виїжджають на дороги і більше простоюють в боксах з повними і напівповними баками. Нам теж відомі подібні історії: з бензином 3 – 5-річного віку в баку машину буває неможна завести.

Чому бензин старішає

З наукової точки зору бензин в принципі не може зберігатись довго. Пальне втрачає летючі фракції, окислюється, накопичує смолисті відкладення. В старому бензині розпадаються і випадають в осад важливі присадки, в першу чергу миючі і антидетонатори.

Відтак, двигун погано запускається, суттєво падає потужність. В деяких випадках електронний блок керування не може скорегувати велике падіння октанового числа і на ходу має місце небезпечна детонація. Панель приладів прикраситься тривожними сигналами типу Check Engine, а підключений діагностичний сканер видасть цілий букет помилок.

Скільки можна зберігати бензин

В Україні товарний бензин повинен мати термін зберігання не менше 6 місяців – так говорить законодавство.

Суттєво скорегувати цей строк не можна (про можливі варіанти ми поговоримо нижче) – бо все залежить від технології його виробництва. Щоб бензин мав термін зберігання не 6 місяців (ДСТУ 7687:2015 ”Бензини автомобільні Євро”), а 5 років (ДСТУ 8704:2017 ”Бензини автомобільні довготривалого зберігання”), його треба отримувати за особливим техпроцесом ще на нафтопереробному заводі. Для найбільш прискіпливих пояснимо: хімічно стабільні бензини отримують шляхом прямої перегонки та шляхом каталітичного риформінгу.

Одне слово, продукт особливих технологій можуть дозволити собі тільки особливі замовники. Наприклад, підприємства державного матеріального резерву, а ще військові – для потреб оборони держави, ліквідації надзвичайних ситуацій тощо.

Як правильно зберігати бензин удома

У питанні тривалого зберігання бензину є декілька секретів. Зверніть увагу, що в стандарті на товарні бензини ті 6 місяців вказані як мінімально припустимий термін. Тобто це – за найменш сприятливих умов. А хімікам відомо, що прискорює старіння пального висока температура, постійний контакт з металом та повітрям.

Тобто, щоб бензин був адекватним і через рік зберігання, його треба тримати:

Без контакту з повітрям – у щільно закритій ємності;

За помірної, невисокої температури;

Бажано у неметалевій тарі.

Щоправда, зазначимо, що в цій главі ми маємо на увазі якісний бензин, вироблений за усіма діючими нормами і згаданим ДСТУ – і аж ніяк не напівкустарний продукт від міні-НПЗ, які були допущені на український ринок всередині 2022 року в період жорсткого дефіциту.

Коротко

Щоб створити невеликий запас бензину для генератора чи для невідкладних поїздок на авто, не обов’язково шукати стратегічне пальне зі сховищ Держрезерву. Існують особливі антиокислювальні присадки для тривалого зберігання бензину. Наприклад, у промислових масштабах колись використовувався препарат типу "Агідол", а для любительських цілей продаються присадки-стабілізатори у маломірній тарі. Щоправда, продовження життя для пального потребує фінансових вкладень: порція стабілізатора на 50 л запасу обійдеться не дешевше 300 – 400 грн. Та й достеменно невідомо, на скільки років стабілізатор може продовжити життя бензинів нинішнього виробництва.