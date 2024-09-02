Робимо все, щоб це могло статися в будь-який момент, - Стефанішина про вступ в ЄС і НАТО

Україна готує передумови для ухвалення політичних рішень про вступ до ЄС та НАТО. Це необхідно, щоб це могло статися в будь-який момент.
Про це віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала в інтерв’ю РБК-Україна.
"Це залежить від завершення війни, від нашої перемоги, але моя конкретна задача - створити умови, які дозволять прийняти політичне рішення в будь-який момент", - сказала вона, відповідаючи на питання про строки вступу до ЄС та НАТО.
За її словами, це стосується і переговорів про вступ до ЄС. "При найкращому політичному, геополітичному розкладі ми не можемо бути в змозі ухвалити політичне рішення. І моє завдання, щоб 24-25 рік, на початок 25-го року ми створили передумови для ухвалення політичних рішень, пов'язаних з членством. Це відкриття всіх переговорних розділів, це визначення обсягу зобов'язань, розуміння, що ми вже в процесі, ось наше домашнє завдання", - пояснила віцепрем'єрка.
Що стосується НАТО, це запрошення України в НАТО. "Це два інструменти, які дозволяють ухвалити рішення в будь-який момент", - сказала Стефанішина.
"Тому це зараз моя робота 24 на 7. Це все, що я можу зробити на додаток до зусиль президента, всієї урядової, парламентської команди, команди Офісу президента в нашому русі до перемоги. Це величезна робота. Тому з цим претекстом я можу сказати, що ми робимо все можливе, щоб це могло статися в будь-який момент", - додала вона.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку 2024 року оптимізм серед українців щодо термінів вступу до ЄС знизився. Близько половини вважають, що Україна стане членом ЄС упродовж п'яти років. Зокрема, 23% заявили, що вступ відбудеться за 1-3 роки (у липні 2023 року так вважали 36%), а 27% - що протягом 3-5 років (у липні 2023 року - 23%).
Крім того, 15% вважають, що Україна стане членом ЄС через 5-10 років, ще 5% - через 10-20 років.