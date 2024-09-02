Делаем все, чтобы это могло произойти в любой момент, - Стефанишина о вступлении в ЕС и НАТО

"Это зависит от завершения войны, от нашей победы, но моя конкретная задача – создать условия, которые позволят принять политическое решение в любой момент", - сказала она, отвечая на вопрос о сроках вступления в ЕС и НАТО.

По ее словам, это касается и переговоров по вступлению в ЕС. "При лучшем политическом, геополитическом раскладе мы не можем быть в состоянии принять политическое решение. И моя задача, чтобы 24-25 год, к началу 25-го года мы создали предпосылки для принятия политических решений, связанных с членством. Это открытие всех переговорных разделов, это определение объема обязательств, понимание, что мы уже в процессе, вот наша домашняя задача", - пояснила вице-премьер.

Что касается НАТО, это приглашение Украины в НАТО. "Это два инструмента, позволяющих принять решение в любой момент", - сказала Стефанишина.

"Поэтому это сейчас моя работа 24 на 7. Это все, что я могу сделать в дополнение к усилиям президента, всей правительственной, парламентской команды, команды Офиса президента в нашем движении к победе. Это огромная работа. Поэтому с этим предлогом я могу сказать, что мы делаем все возможное, чтобы это могло произойти в любой момент", – добавила она.