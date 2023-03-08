Зеленський: фронт, оборона, битва за Бахмут і весь Донбас - перший пріоритет

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 березня, провів нараду з військовими та розвідкою, на якій обговорили фронт, оборону, битву за Бахмут та увесь Донбас.

"Провів нараду з військовими, розвідкою. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут і увесь Донбас. Це перший пріоритет. Робимо все для того, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання - на успіх України в битві за всю тимчасово окуповану територію нашої держави", - сказав Зеленський.

Президент також подякував усім воїнам, які борються за Україну.

"Дякую всім, хто захищає позиції, усім, хто відбиває штурми, усім, хто допомагає своїм вогнем тим, хто поруч із ним веде бій. Дуже важливо, що фронт - це не якась лінія на мапі, це - люди, це стійкість, це готовність битися, це опора одне для одного, це допомога одне одному", - наголосив глава держави.