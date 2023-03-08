Делаем все, чтобы тактические шаги сработали на стратегическую задачу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 марта, провел совещание с военными и разведкой, на котором обсудили фронт, оборону, битву за Бахмут и весь Донбасс.

"Провел совещание с военными, разведкой. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс. Это первый приоритет. Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу - на успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства ", - сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил всех воинов, которые борются за Украину.

"Спасибо всем, кто защищает позиции, всем, кто отражает штурмы, всем, кто помогает своим огнем тем, кто рядом с ним ведет бой. Очень важно, что фронт - это не какая-то линия на карте, это - люди, это устойчивость, это готовность сражаться, это опора друг для друга, это помощь друг другу", - подчеркнул глава государства.