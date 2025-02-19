У РНБО відповіли на вкид Путіна про "наступ на Україну" з Курської області

Що сказав Путін

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 19 лютого, заявив, що йому "доповіли про початок наступу на Україну" з території Курської області.

Глава Кремля нафантазував, що бійці 810-ї бригади ЗС РФ вночі нібито перетнули кордон і вийшли на українську територію.

Також він уточнював, що російські окупанти нібито наступають по всій лінії фронту.

До слова, згідно з актуальним зведенням Генштабу ЗСУ, зараз українські захисники відбивають три атаки росіян у Курській області. Загалом від початку доби було 12 бойових зіткнень.

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