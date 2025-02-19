В СНБО ответили на вброс Путина о "наступлении на Украину" из Курской области

Что сказал Путин

Напомним, российский диктатор Владимир Путин сегодня, 19 февраля, заявил, что ему "доложили о начале наступления на Украину" с территории Курской области.

Глава Кремля нафантазировал, что бойцы 810-й бригады ВС РФ ночью якобы пересекли границу и вышли на украинскую территорию.

Также он уточнял, что российские оккупанты якобы наступают по всей линии фронта.

К слову, согласно актуально сводке Генштаба ВСУ, сейчас украинские защитники отбивают три атаки россиян в Курской области. Всего с начала суток было 12 боестолкновений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.