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В РНБО відповіли, чи готова Росія до переговорів з Україною

Неділя 08 вересня 2024 17:00
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В РНБО відповіли, чи готова Росія до переговорів з Україною Фото: Олександр Литвиненко (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація наразі не готова до серйозних переговорів про мир. З нею можна розмовляти про мир лише з позиції сили.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко в інтерв'ю Le Monde.

За його словами, стратегічна культура росіян відрізняється від західного підходу, саме це впливає на готовність Росії до мирних переговорів.

"Росія не готова до серйозних переговорів. Проблема полягає в тому, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Росіяни мають іншу стратегічну культуру, ніж Захід. З ними можна розмовляти лише з позиції сили. Тому ви повинні допомогти нам перемогти Росію, озброївши нас. Інакше війна продовжиться на інших територіях", - сказав він.

Литвиненко зауважив, що Україна у будь-якому випадку продовжує реалізовувати мирну формулу та займається підготовкою до другого саміту миру.

На його думку, українські державні органи наразі пройшли очистку від російської агентури. Це пов'язано з тим, що інакше б росіяни дізналися про підготовку до Курської операції.

"Очищення відбулося. Це відповідальність СБУ. Це вимагало величезної роботи, тому що Росія працювала проти нас протягом тридцяти трьох років з моменту здобуття незалежності. Курська операція показала, що Україна може організовувати масштабні операції проти росіян. Якби хтось із їхніх агентів дізнався б про це, все було б інакше. Звісно, російська агентура все ще є, але її значно менше", - сказав він.

"Формула миру" президента Зеленського

У Швейцарії відбувся саміт миру з імплементації т.зв. "формули миру" президента України Володимира Зеленського. Там були присутні присутні представники близько 100 країн і міжнародних організацій, які потім підписали спільне комюніке.

Наразі Україна планує провести другий саміт миру на території Саудівської Аравії.

За словами Зеленського, Україна буде "утримувати" захоплену територію в Курській області, він вважає, що ця територія є невід'ємною частиною його "плану перемоги" щодо завершення війни.

Тим часом Південноафриканська Республіка підтримала альтернативний план завершення війни України з Росією, що раніше запропонували Китай і Бразилія.

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