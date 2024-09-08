В СНБО ответили, готова ли Россия к переговорам с Украиной

Российская Федерация пока не готова к серьезным переговорам о мире. С ней можно говорить о мире только с позиции силы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в интервью Le Monde.

По его словам, стратегическая культура россиян отличается от западного подхода, это влияет на готовность России к мирным переговорам.

"Россия не готова к серьезным переговорам. Проблема состоит в том, чтобы посадить Путина за стол переговоров. У русских есть другая стратегическая культура, чем Запад. С ними можно разговаривать только с позиции силы. Поэтому вы должны помочь нам победить Россию, вооружив нас. Иначе война продолжится на других территориях", – сказал он.

Литвиненко отметил, что Украина в любом случае продолжает реализовывать мирную формулу и занимается подготовкой ко второму саммиту мира.

По его мнению, украинские государственные органы прошли очистку от российской агентуры. Это связано с тем, что иначе россияне узнали бы о подготовке к Курской операции.

"Очистка состоялась. Это ответственность СБУ. Это требовало огромной работы, потому что Россия работала против нас в течение тридцати трех лет с момента обретения независимости. Курская операция показала, что Украина может организовывать масштабные операции против россиян. Если бы кто-нибудь из их агентов узнал бы это" , все было бы иначе. Конечно, российская агентура все еще есть, но ее гораздо меньше", - сказал он.