РНБО відбирає майно Росії: понад 1,5 тисячі вагонів стануть українськими
Рада національної безпеки й оборони України вирішила примусово вилучити 1592 російські вагони на користь держави.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться на сайті Верховної Ради, яка за законом повинна затвердити це рішення
Зазначається, що рішення про компенсацію ухвалене "з метою мобілізації фінансових ресурсів держави", а також "для відмови Російській Федерації в доступі до економічних ресурсів, які потенційно можуть бути використані для підтримання ведення війни".
Саму ж конфіскацію ініціювало АТ "Укрзалізниця".
Відомо, що вагони, які планують конфіскувати, належать російським компаніям "ВЕБ-Лізинг", "ВЕБ.РФ", "Державна транспортна лізингова компанія", "Норд", "Облдорснаб", "Органічний синтез", "Газпромтранс", "Фінансбізнесгруп", "Газпромтранс", "Трансконтейнер".
Нагадаємо, сьогодні у Брянській області, Росія, міст завалився на пасажирський потяг, який прямував за маршрутом Москва - Климове. Потяг зійшов із рейок.
За останніми даними, там постраждали понад 40 людей, та семеро - загиблих.
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