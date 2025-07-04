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РНБО відбирає майно Росії: понад 1,5 тисячі вагонів стануть українськими

П'ятниця 04 липня 2025 17:27
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РНБО відбирає майно Росії: понад 1,5 тисячі вагонів стануть українськими Ілюстративне фото: Україна конфіскує майже 1600 російських вагонів (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Рада національної безпеки й оборони України вирішила примусово вилучити 1592 російські вагони на користь держави.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться на сайті Верховної Ради, яка за законом повинна затвердити це рішення

Зазначається, що рішення про компенсацію ухвалене "з метою мобілізації фінансових ресурсів держави", а також "для відмови Російській Федерації в доступі до економічних ресурсів, які потенційно можуть бути використані для підтримання ведення війни".

Саму ж конфіскацію ініціювало АТ "Укрзалізниця".

Відомо, що вагони, які планують конфіскувати, належать російським компаніям "ВЕБ-Лізинг", "ВЕБ.РФ", "Державна транспортна лізингова компанія", "Норд", "Облдорснаб", "Органічний синтез", "Газпромтранс", "Фінансбізнесгруп", "Газпромтранс", "Трансконтейнер".

Нагадаємо, сьогодні у Брянській області, Росія, міст завалився на пасажирський потяг, який прямував за маршрутом Москва - Климове. Потяг зійшов із рейок.

За останніми даними, там постраждали понад 40 людей, та семеро - загиблих.

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