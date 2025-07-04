СНБО отбирает имущество России: более 1,5 тысячи вагонов станут украинскими

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принудительно изъять 1592 российских вагона в пользу государства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится на сайте Верховной Рады, которая по закону должна утвердить это решение

Отмечается, что решение о компенсации принято "с целью мобилизации финансовых ресурсов государства", а также "для отказа Российской Федерации в доступе к экономическим ресурсам, которые потенциально могут быть использованы для поддержания ведения войны". Саму же конфискацию инициировало АО "Укрзализныця". Известно, что вагоны, которые планируют конфисковать, принадлежат российским компаниям "ВЭБ-Лизинг", "ВЭБ.РФ", "Государственная транспортная лизинговая компания", "Норд", "Облдорснаб", "Органический синтез", "Газпромтранс", "Финансбизнесгруп", "Газпромтранс", "Трансконтейнер".