СНБО отбирает имущество России: более 1,5 тысячи вагонов станут украинскими
Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принудительно изъять 1592 российских вагона в пользу государства.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится на сайте Верховной Рады, которая по закону должна утвердить это решение
Отмечается, что решение о компенсации принято "с целью мобилизации финансовых ресурсов государства", а также "для отказа Российской Федерации в доступе к экономическим ресурсам, которые потенциально могут быть использованы для поддержания ведения войны".
Саму же конфискацию инициировало АО "Укрзализныця".
Известно, что вагоны, которые планируют конфисковать, принадлежат российским компаниям "ВЭБ-Лизинг", "ВЭБ.РФ", "Государственная транспортная лизинговая компания", "Норд", "Облдорснаб", "Органический синтез", "Газпромтранс", "Финансбизнесгруп", "Газпромтранс", "Трансконтейнер".
Напомним, сегодня в Брянской области, Россия, мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва - Климово. Поезд сошел с рельсов.
По последним данным, там пострадали более 40 человек, и семеро - погибших.
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