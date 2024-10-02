РНБО ухвалила низку рішень щодо оборонного бюджету на 2025 рік

Що передувало

Нагадаємо, раніше уряд подав до Ради проект державного бюджету на 2025 рік. Ініціатива зокрема передбачає підвищення оборонних витрат.

Згідно з документом, фінансування сектору безпеки та оборони у 2025 році має становити 2223 млрд грн, це 26,3% від прогнозованого ВВП країни.

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