RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СНБО принял ряд решений по оборонному бюджету на 2025 год

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений насчет оборонного бюджета на следующий год. Их утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

Решение СНБО предусматривает ряд поручений Кабмину насчет расходов в проекте госбюджета по статьях, которые связаны с обеспечением нацбезопасности и обороны. Таким образом, правительство должно:

  • предусмотреть в проекте госбюджета общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 26,3% ВВП для сектора безопасности и обороны Украины. Финансирование нужд сектора безопасности и обороны должно составить не менее 2 223 042,4 млн гривен;
  • обеспечить возможность увеличения в 2025 году расходов на нацбезопасность и оборону с учетом военно-политической обстановки и требований бюджетного законодательства. 
  • принять меры для того, чтобы в 2025 году была в первую очередь профинансирована деятельность субъектов сектора безопасности и обороны Украины по ряду направлений, в частности развития сектора по стандартам НАТО и ЕС, поддержка и увеличение способностей ВСУ и защита объектов критической инфраструктуры. 
  • принять меры для обеспечения своевременного финансирования на выплату денежного обеспечения военных, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
  • обеспечить информирование аппарата СНБО каждый месяц до 15 числа о состоянии финансирования сектора безопасности и обороны. 

В то же время органам сектора безопасности и обороны Украины поручили:

  • усилить финансовую дисциплину в сфере управления бюджетными средствами и обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств;
  • обеспечить контроль за выполнением условий и сроков выполнения госконтрактов на закупку товаров, работ и услуг оборонного назначения.

При этом Минфин, согласно решению СНБО, должен обеспечить своевременное финансирование расходов Госбюджета, которые предусмотрены для сектора безопасности и обороны. 

Что предшествовало

Напомним, ранее правительство подало в Раду проект государственного бюджета на 2025 год. Инициатива, в частности, предусматривает повышение оборонных расходов.

Согласно документу, финансирование сектора безопасности и обороны в 2025 году должно составить 2223 млрд грн, это 26,3% от прогнозируемого ВВП страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСНБОГосбюджетВойна в Украине