СНБО принял ряд решений по оборонному бюджету на 2025 год

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений насчет оборонного бюджета на следующий год. Их утвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.
Решение СНБО предусматривает ряд поручений Кабмину насчет расходов в проекте госбюджета по статьях, которые связаны с обеспечением нацбезопасности и обороны. Таким образом, правительство должно:
В то же время органам сектора безопасности и обороны Украины поручили:
При этом Минфин, согласно решению СНБО, должен обеспечить своевременное финансирование расходов Госбюджета, которые предусмотрены для сектора безопасности и обороны.
Напомним, ранее правительство подало в Раду проект государственного бюджета на 2025 год. Инициатива, в частности, предусматривает повышение оборонных расходов.
Согласно документу, финансирование сектора безопасности и обороны в 2025 году должно составить 2223 млрд грн, это 26,3% от прогнозируемого ВВП страны.
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