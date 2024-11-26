У РНБО спростували інформацію про наступ росіян на Козачу Лопань у Харківській області

"Станом на зараз інформація про наступ росіян на Козачу Лопань, що на Харківщині, яку ширять їх пабліки, не відповідає дійсності", написав він.

За його словами, Сили оборони повністю контролюють прикордоння.

Напередодні Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації, повідомив, що російська диверсійно-розвідувальна група спробувала перетнути кордон на півночі Харківської області в районі Дергачів та Козачої Лопані.

Як зазначив чиновник, час від часу ворог намагається "прощупувати" позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів, тому ця подія свідчить лише про міцність нашої оборони і злагоджені дії ЗСУ щодо ліквідації окупантів.

"Росіяни не проводять і не намагаються проводити активний наступ на Дергачівському напрямку, достатньої для цього кількості сил на кордоні не фіксується. Тому я прошу усіх не піддаватися паніці, довіряти офіційним джерелам та перевіреним засобам масової інформації", - додав він.