В РНБО розвінчали фейк щодо вчорашнього вибуху у Миколаєві і "помсти" працівникам ТЦК

Йдеться про вчорашній вибух у центрі Миколаєва, в результаті якого загинули двоє людей. Після цього в Telegram-каналах стали поширювати неправдиві повідомлення про те, що "нібито був помстою працівникам ТЦК та СП однієї із загиблих за мобілізацію її сина".

У ЦНС розвінчали новий ворожий фейк, верифікувавши інформацію в Національній поліції України.

"Центр повідомляє, що загибла не мала синів мобілізаційного віку. Водночас у неї залишилися двоє синів: 2001 та 2011 років народження", - йдеться в публікації.

Крім того, додали у ЦНС, після перевірки особи старшого сина "з'ясувалося, що він не є військовослужбовцем".

У Центрі також нагадали, що раніше розповідали про те, як російські спецслужби займаються вербуванням людей в Україні задля скоєння диверсій проти військових ЗСУ.

"Важливо розуміти, що диверсанти гарантовано або помруть, або надовго сядуть у найбільш короткі терміни, втративши майбутнє", - акцентували в ЦНС.

Теракти з підривами приміщень ТЦК на замовлення спецслужб РФ

Нагадаємо, нещодавно в СБУ звернулися до українців та попередили, що спецслужби РФ почали використовувати нову тактику - вони підривають виконавців, які мінують ТЦК на їхні замовлення.

В Україні останнім часом шириться низка терактів, пов'язана зі співробітниками ТЦК, або місцями їх розташування.

Раніше РБК-Україна писало про те, в будівлі Рівненького обласного ТЦК було здійснено теракт, внаслідок якого загинула людина.

Крім того, нагадаємо, що 1 лютого на заправці у Пирятині Полтавської області напали та вбили військового ТЦК. А вже 2 лютого стався вибух біля ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області. 5 лютого стало відомо також про вибух у місті Кам'янець-Подільський у приміщенні ТЦК.

Як розповідав начальник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко, операції з вибухами в українських ТЦК курують спецслужби РФ.