РФ підриває диверсантів після мінування ТЦК: СБУ закликає повідомляти про вербування

Російські спецслужби почали частіше вербувати громадян України для протиправних дій. Однак вони змінили тактику і підривають виконавців, які мінують ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають виконавців, які мінують ТЦК. Використовують їх "втемну", а потім позбуваються як зайвих свідків", - сказано у повідомленні.

В СБУ звернулись з проханням до українців повідомляти про спроби вербування у чатбот "Спали" ФСБешника".

"Якщо тобі або знайомим пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знай - тебе хочуть вбити", - пишуть в СБУ.

Щоб уникнути смерті:

відкрий чатбот t.me/spaly_fsb_bot

t.me/spaly_fsb_bot напиши, який саме злочин тобі пропонували вчинити

додай контакти вербувальника та будь-які деталі, що допоможуть викрити російську агентуру.

СБУ гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване.

Вибухи у ТЦК

В Україні останнім часом шириться низка терактів, пов'язана зі співробітниками ТЦК, або місцями їх розташування.

Раніше ми писали про те, теракт було здійснено в будівлі Рівненського обласного ТЦК внаслідок якого загинула людина. Напередодні на заправці у Пирятині Полтавської області напали та вбили військового ТЦК. А вже наступного дня стався вибух біля ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області.

Вчора стало відомо про вибух у місті Кам'янець-Подільський у приміщенні ТЦК.