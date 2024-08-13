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РНБО попередила, що Росія може влаштувати теракт у Москві, щоб звинуватити в цьому Україну

Вівторок 13 серпня 2024 22:30
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РНБО попередила, що Росія може влаштувати теракт у Москві, щоб звинуватити в цьому Україну Ілюстративне фото: РФ може влаштувати у Москві теракт та звинуватити Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни заявили про посилення заходів безпеки у Москві. Це може свідчити про те, що РФ може вчинити у Москві теракт та звинуватити у цьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника "Центру протидії дезінформації" (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрія Коваленка.

На думку Коваленка, росіяни навмисне можуть влаштувати теракт у Москві, щоб звинуватити у цьому Україну. Це може відбутися на тлі успішних дій ЗСУ у Курській області.

"Саме тому Росія цілком може організувати теракт в Москві, як це вже робилося в "Крокусі", щоб спробувати звинуватити Україну в тероризмі і тиснути на наших союзників", - написав Коваленко.

Нагадаємо, 22 березня цього року внаслідок нападу на концертний зал "Крокус Сіті Холл" у передмісті Москви загинули щонайменше 144 особи. Це стало найбільшим смертоносним терактом у Росії за останні 20 років. Відповідальність взяла на себе гілка угруповання ІДІЛ, однак російський диктатор Володимир Путін спробував звинуватити Україну.

Сьогодні російська влада заявила, що у Москві буде посилено заходи безпеки. Ймовірно це пов'язано з побоюваннями діяльності ДРГ на фоні операції Збройних сил України у Курській області.

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