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СНБО предупредил, что Россия может устроить теракт в Москве, чтобы обвинить в этом Украину

Вторник 13 августа 2024 22:30
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СНБО предупредил, что Россия может устроить теракт в Москве, чтобы обвинить в этом Украину Иллюстративное фото: РФ может устроить в Москве теракт и обвинить Украину (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне заявили об ужесточении мер безопасности в Москве. Это может свидетельствовать о том, что РФ может совершить в Москве теракт и обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя "Центра противодействия дезинформации" (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко.

По мнению Коваленко, россияне намеренно могут устроить теракт в Москве, чтобы обвинить в этом Украину. Это может произойти на фоне успешных действий ВСУ в Курской области.

"Именно поэтому Россия вполне может организовать теракт в Москве, как это уже делалось в "Крокусе", чтобы попытаться обвинить Украину в терроризме и давить на наших союзников", - написал Коваленко.

Напомним, 22 марта этого года в результате нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" в пригороде Москвы погибли по меньшей мере 144 человека. Это стало самым большим смертоносным терактом в России за последние 20 лет. Ответственность взяла на себя ветвь группировки ИГИЛ, однако российский диктатор Владимир Путин попытался обвинить Украину.

Сегодня российские власти заявили, что в Москве будут ужесточены меры безопасности. Вероятно, это связано с опасениями деятельности ДРГ на фоне операции Вооруженных сил Украины в Курской области.

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