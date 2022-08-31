В СНБО объяснили, почему Путин медлит с отставкой Шойгу

В Центре прокомментировали данные британской разведки о том, что российский оборонный министр фактически отстранен от реального руководства войсками на войне в Украине.

Некомпетентность Шойгу

В разведке перечислили главные промахи главы Минобороны. Основное то, что из-за его некомпетентности российская армия в Украине потерпела неудачу. У него нет соответствующего военного образования и опыта, в основном занимался строительной отраслью и работал в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. В то время как Путин возлагал на него большие надежды.

Пустые обещания главы Минобороны РФ

Шойгу обещал главе Кремля захватить Украину за несколько дней исключительно силами профессиональной армии, дезинформировал о пророссийских настроениях среди украинцев.

Соперничество между Шойгу и ФСБ

Ко всему – на оккупированной части Херсонской области возникла негласная "борьба за власть" между ставленниками Шойгу и Федеральной службы безопасности России. Так, известно, что люди главы Минобороны РФ отомстили ФСБ за обыски, не предупредив их об ударах ВСУ по казармам.

Ставленники министра бюджетными средствами платят пиарщикам за распространение информации о переводе ответственности за провал в войне с Минобороны РФ на ФСБ, а последняя в ответ обнародует доказательства о неподготовленности к войне подчиненных министра и коррупции в его окружении.