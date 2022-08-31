У РНБО пояснили, чому Путін зволікає з відставкою Шойгу

У Центрі прокоментували дані британської розвідки про те, що російського оборонного міністра фактично відсторонено від реального керівництва військами на війні в Україні.

У розвідці перелічили основні промахи глави Міноборони. Основне те, що через його некомпетентність російська армія в Україні зазнала невдачі. Він не має відповідної військової освіти і досвіду, здебільшого займався будівельною галуззю та працював у Міністерстві з надзвичайних ситуацій. Тоді як Путін покладав на нього великі надії.

Ще він обіцяв главі Кремля захопити Україну за кілька днів виключно силами професійної армії, дезінформував про проросійські настрої серед українців.

До всього - на окупованій частині Херсонської області виникла негласна "боротьба за владу" між ставлениками Шойгу та Федеральної служби безпеки Росії. Так, відомо, що люди глави Міноборони РФ помстилися ФСБ за обшуки, не попередивши їх про удари ЗСУ по казармах.

Ставленики міністра бюджетними коштами платять піарникам за розповсюдження інформації про перекладання відповідальності за провал у війні з Міноборони РФ на ФСБ, а остання у відповідь оприлюднює докази про непідготовленість до війни підлеглих глави міністра та корупцію в його оточенні.