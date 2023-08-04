Ярмоленко забив перший гол після повернення в "Динамо": до рекорду – 24 м'ячі

У столичному дербі проти "Оболоні" вінгер Андрій Ярмоленко оформив перший забитий м'яч після повернення в київське "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку .

Ветеран відзначився на 31-й хвилині протистояння. Він подвоїв перевагу "біло-синіх" у зустрічі з "пивоварами".

Ярмоленко взявся виконувати одинадцятиметровий. Заробив пенальті Буяльський, якого збили в межах штрафного майданчика. Вінгер підійшов до позначки та майстерним ударом під стійку залишив поза справами Федорівського.

Для Ярмоленка цей гол став особливим. Забитий м'яч – не лише перший після переходу в "Динамо" цього літа. Він ще й виявився ювілейним, 100-м у Прем'єр-лізі, тож тепер він потрапив до до символічного Клубу Сергія Реброва. Ярмоленко йде на 6-й сходинці в списку бомбардирів еліти чемпіонату України всіх часів.

Перші орієнтири для українця – Жуніор Мораєс (103 м'ячі) та Андрій Воробей (105). Також попереду 33-річного виконавця Євген Селезньов (117 голів) та два легендарні "динамівці" – Сергій Ребров (123) і Максим Шацьких (124).