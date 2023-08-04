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Ярмоленко забил первый гол по возвращении в "Динамо": к рекорду – 24 мяча

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Киев, Пятница 04 августа 2023 18:18
Ярмоленко забил первый гол по возвращении в "Динамо": к рекорду – 24 мяча
Автор: Антон Федорцив

В столичном дерби против "Оболони" вингер Андрей Ярмоленко оформил первый забитый мяч по возвращении в киевское "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Ветеран отличился на 31-й минуте противостояния. Он удвоил преимущество "бело-синих" во встрече с "пивоварами".

Ярмоленко принялся исполнять одиннадцатиметровый. Заработал пенальти Буяльский, сбитый в пределах штрафной. Вингер подошел к отметке и искусным ударом под штангу оставил не у дел Федоривского.

Для Ярмоленко этот гол стал особенным. Забитый мяч – не только первый после перехода в "Динамо" этим летом. Он еще и оказался юбилейным, 100-м в Премьер-лиге, и теперь он попал в символический Клуб Сергея Реброва. Ярмоленко идет на 6-й строчке в списке бомбардиров элиты чемпионата Украины всех времен.

Первые ориентиры для украинца – Жуниор Мораес (103 мяча) и Андрей Воробей (105). Также впереди 33-летнего исполнителя Евгений Селезнев (117 голов) и два легендарных "динамовца" – Сергей Ребров (123) и Максим Шацких (124).

К слову, накануне "Ворскла" проиграла "Диле" на выезде и покинула еврокубки 2023/24.

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