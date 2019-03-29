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Наставник "Вест Хэма" рассказал о восстановлении Ярмоленко

Новости » Спорт    29.03.2019 - 17:27
Наставник "Вест Хэма" рассказал о восстановлении Ярмоленко

Пеллегрини заявил, что у него нет новостей

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини прояснил ситуацию с восстановлением после травмы украинского полузащитника Андрея Ярмоленко, сообщает официальный сайт английского клуба.

По его словам, украинец и его коллега по амплуа Джек Уилшир, в которых длительные травмы, продолжают восстановление.

"Футболисты с тяжелыми травмами продолжают восстановление по плану. Я имею в виду Джека Уилшера и Андрея Ярмоленко. У меня нет новостей об их возвращении на поле", - сказал Пеллегрини. 

Ранее сообщалось, что Ярмоленко выбыл из-за травмы до лета. В матче девятого тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Тоттенхэмом в октябре Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа.

Позже СМИ сообщили, что Ярмоленко сделали операцию после разрыва ахиллова сухожилия. Клуб подтвердил, что украинец успешно перенес операцию, а восстановление займет около полугода.
 

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