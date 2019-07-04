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Ярмоленко з "Вест Хемом" готується до повноцінного повернення на поле

Новини » Спорт    04.07.2019 - 13:12
Ярмоленко з "Вест Хемом" готується до повноцінного повернення на поле
Фото: Андрій Ярмоленко (whufc.com)

Український півзахисник тренується без будь-яких обмежень

Півзахисник національної збірної України Андрій Ярмоленко готується до сезону 2019/20 разом із партнерами по команді. Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Українець тренується без будь-яких обмежень, пов’язаних із травмою, що вибила його з гри в жовтні минулого року.

На 11 липня у команди запланований перший контрольний поєдинок. Суперником англійців стане представник австрійської бундесліги "Альтах". Потім підопічні Мануеля Пеллегріні вилетять до Китаю, де 17 липня проведуть товариську зустріч з "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександра Зінченка (початок матчу - о 15:30 за київським часом).

Після цього команда повернеться до Лондона. Офіційний старт сезону для "Вест Хема" відбудеться 10 серпня, коли в рамках першого туру англійської Прем’єр-ліги 2019/20 команда прийматиме чинних чемпіонів країни - "Ман Сіті".

Нагадаємо, півзахисник збірної України Євген Коноплянка не готується до нового сезону в складі німецького "Шальке".

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