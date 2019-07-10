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Ярмоленко сменил игровой номер в "Вест Хэме"

Новости » Спорт    10.07.2019 - 13:14
Ярмоленко сменил игровой номер в "Вест Хэме"

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Украинский полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко сменил игровой номер. Об этом сообщается в Twitter клуба.

В новом сезоне он будет выступать под числом 7, ранее принадлежавшее австрийцу Арнаутович, который перешел в китайский "Шанхай СИПГ". В прошлом году Ярмоленко играл под 20 номером.

Ярмоленко пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. В матче девятого тура чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом" в октябре украинский футболист неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа.

Впрочем, игрок уже готовится к полноценному возвращению на поле.

В первом сезоне в девяти матчах чемпионата Англии Ярмоленко забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко в новом сезоне будет выступать под номером 11. Ранее на его спине был 35 номер.

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