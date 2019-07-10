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Ярмоленко змінив ігровий номер в "Вест Хемі"

Новини » Спорт    10.07.2019 - 13:14
Ярмоленко змінив ігровий номер в "Вест Хемі"
Фото: Андрій Ярмоленко (whufc.com)

Раніше номер належав австрійцю Марко Арнаутовічу

Український півзахисник англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко змінив ігровий номер. Про це повідомляється в Twitter клубу.

У новому сезоні він виступатиме під числом 7, яке раніше належало австрійцю Марко Арнаутовічу, що перейшов до китайського "Шанхай СІПГ". Минулого року Ярмоленко грав під 20 номером.

Ярмоленко пропустив більшу частину минулого сезону через травму. У матчі дев'ятого туру чемпіонату Англії між "Вест Хемом" і "Тоттенхемом" в жовтні український футболіст невдало наступив на ногу і отримав травму голеностопа.

Втім, гравець вже готується до повноцінного повернення на поле.

У першому сезоні в дев'яти матчах чемпіонату Англії Ярмоленко забив два голи і зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в новому сезоні буде виступати під номером 11. Раніше на його спині був 35 номер.

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Новини України Ярмоленкомобильный номерВест Хем
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