Ярмоленко змінив ігровий номер в "Вест Хемі"

Раніше номер належав австрійцю Марко Арнаутовічу
Український півзахисник англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко змінив ігровий номер. Про це повідомляється в Twitter клубу.
У новому сезоні він виступатиме під числом 7, яке раніше належало австрійцю Марко Арнаутовічу, що перейшов до китайського "Шанхай СІПГ". Минулого року Ярмоленко грав під 20 номером.
20 7... @Yarmolenko_9 pic.twitter.com/dkSF7RIjk3— West Ham United (@WestHamUtd) July 10, 2019
Ярмоленко пропустив більшу частину минулого сезону через травму. У матчі дев'ятого туру чемпіонату Англії між "Вест Хемом" і "Тоттенхемом" в жовтні український футболіст невдало наступив на ногу і отримав травму голеностопа.
Втім, гравець вже готується до повноцінного повернення на поле.
У першому сезоні в дев'яти матчах чемпіонату Англії Ярмоленко забив два голи і зробив одну результативну передачу.
Нагадаємо, український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в новому сезоні буде виступати під номером 11. Раніше на його спині був 35 номер.