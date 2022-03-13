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Ярмоленко шедевральным голом отметил возвращение на поле в АПЛ и не смог сдержать слез

Автор: Антон Федорцив

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко тяжело переживает события на родине, но профессионально подходит к делу. Украинец забил "Астон Вилле" и, очевидно, посвятил гол соотечественникам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результат поединка АПЛ.

Ярмоленко стал джокером лондонцев. Вингер появился на поле на 52-й минуте и потратил всего 18 минут, чтобы открыть счет.

На 70-й украинец в штрафной принял передачу от Бенрахма, подработал мяч и роскошным ударом с лета уложил мяч в дальний угол. После этого Ярмоленко не смог сдержать слез.

До конца поединка команды обменялись забитыми мячами. За "Вест Хэм" забил Форналс, а в составе бирмингемцев гол оформил Рэмзи.

К слову, накануне Криштиану Роналду побил мировой рекорд по голам на официальном уровне.

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