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Роналду побил мировой рекорд по голам

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Манчестер, Суббота 12 марта 2022 23:03
Роналду побил мировой рекорд по голам Фото: Криштиану Роналду (twitter.com/ManUtd)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду добавил лишний штрих к портрету лучшего форварда всех времен. Он обновил рекорд забитых мячей в официальных матчах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter МЮ.

37-летний португалец оформил хет-трик в поединке 29-го тура АПЛ против лондонского "Тоттенхэма" (3:2). Теперь в активе Роналду 807 голов на клубном уровне и в сборной Португалии.

Звездный нападающий опередил Йозефа Бицана – уроженца Вены, успевшего сыграть за сборные Австрии и Чехословакии, а также ряд клубов обеих стран. Его результативность остановилась на отметке 805 мячей.

Криштиану Роналду начал игровую карьеру в лиссабонском "Спортинге" в сезоне 2002/03. Также он забивал в составе МЮ, мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса".

К слову, лондонский "Челси" может обанкротиться из-за санкций еще до завершения сезона 2021/22.

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