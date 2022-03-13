Ярмоленко шедевральним голом відзначив повернення на поле в АПЛ і не зміг стримати сліз

Ярмоленко став джокером лондонців. Вінгер з'явився на полі на 52-й хвилині та витратив усього 18 хвилин, щоб відкрити рахунок.

На 70-й українець у штрафному майданчику прийняв передачу від Бенрахма, підробив м'яч і розкішним ударом з льоту поклав м'яч у дальній кут. Після цього Ярмоленко не зміг стримати сліз.

До кінця поєдинку команди обмінялися забитими м'ячами. За "Вест Хем" забив Форналс, а в складі бірмінгемців гол оформив Ремзі.