Ярмоленко шедевральним голом відзначив повернення на поле в АПЛ і не зміг стримати сліз

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко важко переживає події на батьківщині, але професіонально підходить до справи. Українець забив "Астон Віллі" та, вочевидь, присвятив гол співвітчизникам.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку АПЛ.
Ярмоленко став джокером лондонців. Вінгер з'явився на полі на 52-й хвилині та витратив усього 18 хвилин, щоб відкрити рахунок.
На 70-й українець у штрафному майданчику прийняв передачу від Бенрахма, підробив м'яч і розкішним ударом з льоту поклав м'яч у дальній кут. Після цього Ярмоленко не зміг стримати сліз.
До кінця поєдинку команди обмінялися забитими м'ячами. За "Вест Хем" забив Форналс, а в складі бірмінгемців гол оформив Ремзі.
До слова, напередодні Кріштіану Роналду побив світовий рекорд за голами на офіційному рівні.
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