Ярмоленко повернувся в "Динамо" після 6-річної перерви

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко відновить виступи в складі рідної команди – київського "Динамо". Останні 6 сезонів вінгер провів у чемпіонатах Німеччини, Англії та ОАЕ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
33-річний футболіст підписав контракт зі столичним грандом. Повноправним гравцем "Динамо" він стане 1 липня.
Ярмоленко залишився підпис під 2-річною угодою з "біло-синіми". Після завершення контракту з киянами він нібито стане спортивним директором клубу. "Динамо" вінгер дістався безкоштовно, оскільки по завершенні сезону в складі еміратського "Аль-Айна" став вільним агентом.
"Динамо" – головна команда в кар'єрі Ярмоленка. Перед трансфером до "Боруссії" Д за 25 млн євро влітку 2017 року він провів 11 сезонів у лавах "біло-синіх". Після року в Бундеслізі вінгер перейшов у лондонський "Вест Хем". Кольори "молотків" захищав 4 роки.
Народився у Ленінграді в сім'ї українців, які згодом повернулися до Чернігова. Виховувався в місцевій "Юності", а в 13 років перейшов до школи "Динамо". Утім, за рік повернувся додому.
Дебютував на дорослому рівні в складі "Десни" в сезоні 2006/07. Друге коло того розіграшу Першої ліги відіграв за "Динамо-2". У лавах першої команди "біло-синіх" дебютував 11 травня 2008 року, забивши переможний м'яч у ворота "Ворскли" у фінальному турі.
Загалом провів за "Динамо" 340 матчів у всіх турнірах, у яких забив 137 м'ячів і віддав 90 результативних передач. Завоював із киянами 3 чемпіонські титули УПЛ, два Кубка та 3 Суперкубка України. За збірну України зіграв 114 поєдинків (45 голів).
До слова, раніше оцінили шанси Реброва та інших очолити "Динамо" замість Луческу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.