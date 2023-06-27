Ярмоленко повернувся в "Динамо" після 6-річної перерви

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко відновить виступи в складі рідної команди – київського "Динамо". Останні 6 сезонів вінгер провів у чемпіонатах Німеччини, Англії та ОАЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

33-річний футболіст підписав контракт зі столичним грандом. Повноправним гравцем "Динамо" він стане 1 липня.

Ярмоленко залишився підпис під 2-річною угодою з "біло-синіми". Після завершення контракту з киянами він нібито стане спортивним директором клубу. "Динамо" вінгер дістався безкоштовно, оскільки по завершенні сезону в складі еміратського "Аль-Айна" став вільним агентом.

"Динамо" – головна команда в кар'єрі Ярмоленка. Перед трансфером до "Боруссії" Д за 25 млн євро влітку 2017 року він провів 11 сезонів у лавах "біло-синіх". Після року в Бундеслізі вінгер перейшов у лондонський "Вест Хем". Кольори "молотків" захищав 4 роки.

Хто такий Андрій Ярмоленко

Народився у Ленінграді в сім'ї українців, які згодом повернулися до Чернігова. Виховувався в місцевій "Юності", а в 13 років перейшов до школи "Динамо". Утім, за рік повернувся додому.

Дебютував на дорослому рівні в складі "Десни" в сезоні 2006/07. Друге коло того розіграшу Першої ліги відіграв за "Динамо-2". У лавах першої команди "біло-синіх" дебютував 11 травня 2008 року, забивши переможний м'яч у ворота "Ворскли" у фінальному турі.

Загалом провів за "Динамо" 340 матчів у всіх турнірах, у яких забив 137 м'ячів і віддав 90 результативних передач. Завоював із киянами 3 чемпіонські титули УПЛ, два Кубка та 3 Суперкубка України. За збірну України зіграв 114 поєдинків (45 голів).