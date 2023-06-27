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Ярмоленко вернулся в "Динамо" после 6-летнего перерыва

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Киев, Вторник 27 июня 2023 16:23
Ярмоленко вернулся в "Динамо" после 6-летнего перерыва Фото: Андрей Ярмоленко в цветах сборной Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко возобновит выступления в составе родной команды – киевского "Динамо". Последние 6 сезонов вингер провел в чемпионатах Германии, Англии и ОАЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

33-летний футболист подписал контракт со столичным грандом. Полноправным игроком "Динамо" он станет 1 июля.

Ярмоленко осталась подпись под 2-летним соглашением с "бело-синими". После завершения контракта с киевлянами он якобы станет спортивным директором клуба. "Динамо" вингер достался бесплатно, поскольку по завершении сезона в составе эмиратского "Аль-Айна" стал свободным агентом.

"Динамо" – главная команда в карьере Ярмоленко. Перед трансфером в "Боруссию" Д за 25 млн евро летом 2017 года он провел 11 сезонов в рядах "бело-синих". После года в Бундеслиге вингер перешел в лондонский "Вест Хэм". Цвета "молотков" защищал 4 года.

Кто такой Андрей Ярмоленко

Родился в Ленинграде в семье украинцев, впоследствии вернувшихся в Чернигов. Воспитывался в местной "Юности", а в 13 лет перешел в школу "Динамо". Впрочем, через год вернулся домой.

Дебютировал на взрослом уровне в составе "Десны" в сезоне 2006/07. Второй круг того розыгрыша Первой лиги отыграл за "Динамо-2". В рядах первой команды "бело-синих" дебютировал 11 мая 2008 года, забив победный мяч в ворота "Ворсклы" в финальном туре.

В общей сложности провел за "Динамо" 340 матчей во всех турнирах, в которых забил 137 мячей и отдал 90 результативных передач. Завоевал с киевлянами 3 чемпионских титула УПЛ, два Кубка и 3 Суперкубка Украины. За сборную Украины сыграл 114 поединков (45 голов).

К слову, ранее оценили шансы Реброва и других возглавить "Динамо" вместо Луческу.

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