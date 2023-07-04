Ярмоленко обрав несподіваний номер після повернення в "Динамо"

Новачок київського "Динамо" Андрій Ярмоленко визначився з номером ігрової футболки, в якій виступатиме під час літніх тренувальних зборів столичного гранда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Зірковий вінгер обрав 21-й номер для виступів. Під незвичним номером українець виступатиме тимчасово, а остаточно визначиться з цифрою на спині перед стартом сезону.

Ярмоленко повернувся в "Динамо" після тривалої паузи наприкінці червня. Дебютував у лавах "біло-синіх" він ще в сезоні 2007/08. У перші роки виступів грав під 70-м номером. Перед сезоном 2009/10 фланговий виконавець забрав "дев'ятку", а пізніше став "десяткою".

Натомість у складі дортмундської "Боруссії" Ярмоленко грав під 9-м номером. На початку кар'єри в лондонському "Вест Хемі" українець мав 20-й номер, а потім забрав "сімку". Під нею він захищає кольори і збірної України.

Ігрові номери обрали й футболісти "Динамо", які повернулися з оренд. Хавбек Володимир Бражко обрав 6-й номер, півзахисник Сергій Булеца виступатиме під 16-м, а оборонець Крістіан Біловар забрав 40-й номер.