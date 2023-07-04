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Ярмоленко выбрал неожиданный номер по возвращении в "Динамо"

Новина українською →
Клагенфурт, Вторник 04 июля 2023 14:56
Ярмоленко выбрал неожиданный номер по возвращении в "Динамо" Фото: Андрей Ярмоленко будет иметь временный номер (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Новичок киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко определился с номером игровой футболки, в которой будет выступать во время летнего тренировочного сбора столичного гранда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Звездный вингер выбрал 21-й номер для выступлений. Под необычным номером украинец выступит временно, а окончательно определится с цифрой на спине перед стартом сезона.

Ярмоленко вернулся в "Динамо" после продолжительной паузы в конце июня. Дебютировал в рядах "бело-синих" он еще в сезоне 2007/08. В первые годы выступлений играл под 70-м номером. Перед сезоном 2009/10 фланговый исполнитель забрал "девятку", а позже стал "десяткой".

В свою очередь в составе дортмундской "Боруссии" Ярмоленко играл под 9-м номером. В начале карьеры в лондонском "Вест Хэме" украинец имел 20-й номер, а затем забрал "семерку". Под ней он защищает цвета и сборной Украины.

Игровые номера выбрали и вернувшиеся из аренды футболисты "Динамо". Хавбек Владимир Бражко выбрал 6-й номер, полузащитник Сергей Булеца будет выступать под 16-м, а защитник Кристиан Биловар забрал 40-й номер.

К слову, накануне рассказали об особенностях футбольных турниров на летних Олимпийских играх.

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