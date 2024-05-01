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Ярмоленко обійшов екс-зірку "Шахтаря" в бомбардирах УПЛ усіх часів: скільки до рекорду

Фото: Сергій Ребров (праворуч) залишається орієнтиром для Андрія Ярмоленка (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко продовжив рух до підкорення голеадорської вершини української Прем'єр-ліги. Вінгер випередив у списку бомбардирів колишнього нападника донецького "Шахтаря" Андрія Воробея.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

 

Забитий у ворота рівненського "Вереса" м'яч став особливим для ветерана столичного гранда. Цей гол став 106-м для українця в рамках УПЛ.

Ярмоленко залишив позаду Воробея, який у лавах "Шахтаря", "Дніпра", київського "Арсенала" та харківського "Металіста" оформив 105 м'ячів. Тепер лідер "біло-синіх" одноосібно посідає 4-те місце в списку бомбардирів футбольної еліти України в історії. Наступний орієнтир Ярмоленка – Євген Селезньов (117 голів).

У лідерах списку голеадорів усіх часів залишаються дві легенди "Динамо". Нині керманич збірної України Сергій Ребров оформив 123 м'ячі, а головний тренер ташкентського "Пахтакора" Максим Шацьких – 124 голи. Вони провели в Києві 11 та 10 сезонів відповідно.

Ярмоленко повернувся в "Динамо" перед нинішнім сезоном. Актуальна статистика українця – 14 матчів, 7 м'ячів. Ветеран пропустив півроку через важку травму коліна.

Топ-5 бомбардирів чемпіонату України в історії:

  • 124 – Максим Шацьких
  • 123 – Сергій Ребров
  • 117 – Євген Селезньов
  • 106 – Андрій Ярмоленко
  • 105 – Андрій Воробей

 

До слова, київське "Динамо" вдома розгромило "Верес" у рамках Прем'єр-ліги.

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