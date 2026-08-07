Ярмарки та ремонти у Києві: як цими вихідними курсуватиме громадський транспорт

Ремонт на бульварі Верховної Ради

З 8 до 29 серпня у Дніпровському районі столиці частково обмежуватимуть рух бульваром Верховної Ради.

Час робіт - щодня з 8:00 до 20:00.

Ділянка - від вулиці Сергія Набоки до вулиці Будівельників.

Причина - дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.

Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)

Зміни тролейбусів 8 серпня

У суботу, 8 серпня, з 8:00 до орієнтовно 11:00 через аварійний ремонт водопроводу на вул. Юрія Іллєнка зміниться рух тролейбусів:

№ 18, 28-Д, 33 - їздитимуть від вул. Сошенка, просп. Свободи та Мінського масиву до ст. м. "Почайна".

№ 19 - курсуватиме від площі Космонавтів до Повітрофлотського шляхопроводу.

№ 23-Д - прямуватиме від вул. Мрії до ст. м. "Дорогожичі".

№ 31-Д - курсуватиме від вул. Милославської до Дегтярівського шляхопроводу.

№ 35 - їхатиме за власним маршрутом до Севастопольської площі, далі через Чоколівський бульвар, вулиці Гетьмана, Довженка, Теліги, Іллєнка, Праведників, Дорогожицьку, Ризьку, Вавилових до вул. Щусєва (у зворотному напрямку - через вулиці Щусєва та Теліги), після чого повертається на звичний маршрут до просп. Свободи.

Тролейбуси № 6 та 16 у цей час курсуватимуть без змін.

Фото: зміни руху громадського транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)

Маршрути транспорту під час ярмарків у вихідні

Через продуктові ярмарки на декількох вулицях міста 8 та 9 серпня змінять схеми руху автобуси та тролейбус № 34.

Субота, 8 серпня:

Автобус № 2 - від вул. Кікабідзе до вул. Скакуна за власним маршрутом, далі через бульвар Гавела, вул. Гарматну та Берестейський проспект до вул. Шолуденка (у зворотному напрямку - без змін).

Автобус № 39 - їхатиме через Голосіївський проспект, проспект Науки, вул. Лисогірську до розв'язки з вулицями Ракетною та Панорамною, далі через вул. Лисогірську та Лисогірський провулок.

Автобуси № 49, 87, 95 - об'їжджатимуть ділянку біля бульвару Бучми через проспект Павла Тичини.

Автобус № 101 - від ст. м. "Почайна" їхатиме проспектом Червоної Калини, далі вулицями Рейгана та Закревського, потім за власним маршрутом.

Тролейбус № 34 - курсуватиме від вул. Північної до проспекту Степана Бандери.

Неділя, 9 серпня:

Автобус № 31 - їхатиме від ст. м. "Політехнічний інститут" через Берестейський проспект, вулиці Гаврилишина, Довнар-Запольського, Дегтярівську, Білоруську, Деревлянську, Іллєнка, Ромоданова, Загорівську, Мономаха до вул. Татарської.

Автобуси № 110, 112 - від станцій метро "Площа Українських Героїв" та "Лук'янівська" прямуватимуть до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі через вулиці Микитенка, Сірожупанників та Юхновського (у зворотному напрямку - без змін).