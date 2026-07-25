РЛС у Криму, склад і пункти управління дронами: Генштаб розкрив результати нових ударів

Нагадаємо, у ніч на 25 липня Сили оборони України завдали серії далекобійних ударів по об'єктах на території Росії.

За словами президента Володимира Зеленського, під удар потрапили нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону, а також судна і військовий корабель в акваторії Каспійського моря, які були задіяні у перевезенні військових вантажів.