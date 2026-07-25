РЛС у Криму, склад і пункти управління дронами: Генштаб розкрив результати нових ударів

Українські військові 24 липня та в ніч на 25 липня завдали нової серії ударів по важливих військових цілях Росії та окупованих територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони провели операцію, спрямовану на зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.
Зокрема, українські військові уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки в тимчасово окупованому Криму.
Також удару зазнав склад боєприпасів противника в районі Новосеменівки Херсонської області.
Крім того, Сили оборони уразили пункти управління російськими безпілотниками в районах Біловодів Сумської області, Лєднєва Брянської області РФ, Кам'янського, Новоіванівки та Мирного Запорізької області, а також Комара Донецької області.
Ще однією ціллю став командно-спостережний пункт противника в районі Казачої Лісіци Бєлгородської області РФ.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - підсумували у Генштабі.
Нагадаємо, у ніч на 25 липня Сили оборони України завдали серії далекобійних ударів по об'єктах на території Росії.
За словами президента Володимира Зеленського, під удар потрапили нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону, а також судна і військовий корабель в акваторії Каспійського моря, які були задіяні у перевезенні військових вантажів.