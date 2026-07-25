RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РЛС в Крыму, склад и пункты управления дронами: Генштаб раскрыл результаты новых ударов

15:20 25.07.2026 Сб
2 мин
Силы обороны атаковали цели, обеспечивавшие работу русской армии на фронте
aimg Мария Науменко
Фото: оператор дрона (Getty Images)

Украинские военные 24 июля и в ночь на 25 июля нанесли новую серию ударов по важным военным целям России и оккупированным территориям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, подразделения сил обороны провели операцию, направленную на снижение военно-экономического потенциала российского агрессора.

В частности, украинские военные поразили радиолокационную станцию раннего обнаружения вблизи Еленовки во временно оккупированном Крыму.

Также удар потерпел склад боеприпасов противника в районе Новосеменовки Херсонской области.

Кроме того, Силы обороны поразили пункты управления российскими беспилотниками в районах Беловодов Сумской области, Леднева Брянской области РФ, Каменского, Новоивановки и Мирного Запорожской области, а также Комара Донецкой области.

Еще одной целью стал командно-наблюдательный пункт противника в районе Казачьей Лисицы Белгородской области РФ.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подытожили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 25 июля Силы обороны Украины нанесли серию дальнобойных ударов по объектам на территории России.

По словам президента Владимира Зеленского, под удар попали нефтеперерабатывающий завод в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, состав горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону, а также суда и военный корабль в акватории Каспийского моря, задействованные в перевозке военных грузов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаВооруженные силы УкраиныКрымГенштаб ВСУ