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РЛС у Криму, склад і пункти управління дронами: Генштаб розкрив результати нових ударів

15:20 25.07.2026 Сб
2 хв
Сили оборони атакували цілі, що забезпечували роботу російської армії на фронті
aimg Марія Науменко
РЛС у Криму, склад і пункти управління дронами: Генштаб розкрив результати нових ударів Фото: оператор дрона (Getty Images)
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Українські військові 24 липня та в ніч на 25 липня завдали нової серії ударів по важливих військових цілях Росії та окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони провели операцію, спрямовану на зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

Зокрема, українські військові уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки в тимчасово окупованому Криму.

Також удару зазнав склад боєприпасів противника в районі Новосеменівки Херсонської області.

Крім того, Сили оборони уразили пункти управління російськими безпілотниками в районах Біловодів Сумської області, Лєднєва Брянської області РФ, Кам'янського, Новоіванівки та Мирного Запорізької області, а також Комара Донецької області.

Ще однією ціллю став командно-спостережний пункт противника в районі Казачої Лісіци Бєлгородської області РФ.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня Сили оборони України завдали серії далекобійних ударів по об'єктах на території Росії.

За словами президента Володимира Зеленського, під удар потрапили нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону, а також судна і військовий корабель в акваторії Каспійського моря, які були задіяні у перевезенні військових вантажів.

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