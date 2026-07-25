РЛС у Криму, склад і пункти управління дронами: Генштаб розкрив результати нових ударів

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Українські військові 24 липня та в ніч на 25 липня завдали нової серії ударів по важливих військових цілях Росії та окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони провели операцію, спрямовану на зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора. Зокрема, українські військові уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки в тимчасово окупованому Криму. Також удару зазнав склад боєприпасів противника в районі Новосеменівки Херсонської області. Крім того, Сили оборони уразили пункти управління російськими безпілотниками в районах Біловодів Сумської області, Лєднєва Брянської області РФ, Кам'янського, Новоіванівки та Мирного Запорізької області, а також Комара Донецької області. Ще однією ціллю став командно-спостережний пункт противника в районі Казачої Лісіци Бєлгородської області РФ. "Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - підсумували у Генштабі.